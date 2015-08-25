افتتاح فرعي المدينة الجامعية ومركز الأبحاث ومشروعات طبية تخصصية بجدة.. غداً

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني غداً الأربعاء حفل افتتاح فرع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة وفرع مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بجدة ومبنى العيادات التخصصية الشاملة –خزام– بجدة، ومركز الرعاية الصحية الأولية بالشرائع.

كما ويتفضل سموه بوضع حجر الأساس لمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال ومركز طب وجراحة الأعصاب والإصابات بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة.

الجدير بالذكر أن هذه المشروعات المتنوعة بين الأكاديمية والبحثية والطبية تعكس الرؤية الشمولية للخطط الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الحرس الوطني ممثلة في الشؤون الصحية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، بما يلبي الاحتياجات الوطنية في هذه المجالات المهمة والحيوية.