جائزة الشرقية للسائق المثالي تطلق تطبيقها على الأجهزة الذكية

أطلقت جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي التي يتم تنظيمها بالتعاون بين لجنة السلامة المرورية وإدارة المرور والجمعية السعودية للسلامة المرورية، تطبيق الجائزة على نظامي "أبل - Ois" و"إندرويد".

وأوضح م. سلطان الزهراني أمين عام لجنة السلامة المرورية، أن إطلاق تطبيق الجائزة يأتي مواصلة لتطويرها للوصول بها وبأهدافها المنشودة إلى أكبر شريحة في المجتمع وتسهيل المشاركة فيها عبر تطبيقات الهواتف الذكية التي يسهل التعامل معها.

وأضاف أن هذا التطبيق يعد نقلة نوعية للجائزة في نسختها الثانية، متوقعاً أن تتضاعف المشاركات، لافتاً إلى أن أهم الأهداف التي تسعى إليها الجائزة هي غرس مفهوم وثقافة السلامة المرورية لدى الأفراد وقطاعات الأعمال الحكومية والأهلية، وتحفيز وتشجيع مستخدمي المركبات على التقيد بالأنظمة المرورية، وتوفير بيئة آمنة، وتحفيز الشبان على القيادة المثالية ونشر روح التنافس بينهم.

يذكر أن الجائزة في نسختها الثانية تشمل السائق المثالي للأفراد وحاملي الرخصة العمومية، والجهات الحكومية والأهلية، وسائقي حافلات نقل المعلمات والنقل المدرسي والجامعي.