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«الكهرباء» تنفي زيادة أسعار بيع الطاقة

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«الكهرباء» تنفي زيادة أسعار بيع الطاقة «الكهرباء» تنفي زيادة أسعار بيع الطاقة

 

أرشيفية

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد اليماني، أنه لا صحة لما نشر حول زيادة بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015 – 2016، مؤكداً أن مجلس الوزراء أقر إعادة أسعار الطاقة الكهربائية فى يوليو 2014 لمدة 5 سنوات قادمة.

وأضاف اليماني أن تكلفة الكيلو “وات/ساعة” بلغت 60 قرش واقترب من 65 قرش اليوم، مؤكداً أن قطاع الكهرباء مستمر في تطوير أدائه والقادم سيكون أفضل.

وأوضح المتحدث بإسم وزارة الكهرباء أن الرئيس عبدالفتاح كلف بعدم المساس بتكلفة الشرائح الثلاثة الأولى للمواطنين في الكهرباء، حيث أكد أن الشرائح الثلاثة الأولى التي كلف الرئيس السيسي بعدم مساسها تغطي ما يقرب من 60% من المواطنين.

وأشار اليماني الى أن الرئيس السيسي يعقد لقاءات مستمرة مع وزيري الكهرباء والبترول للإطمئنان على حالة الكهرباء.

ا  ش  ا

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