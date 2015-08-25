«الكهرباء» تنفي زيادة أسعار بيع الطاقة

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد اليماني، أنه لا صحة لما نشر حول زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015 – 2016، مؤكداً أن مجلس الوزراء أقر إعادة أسعار الطاقة الكهربائية فى يوليو 2014 لمدة 5 سنوات قادمة.

وأضاف اليماني أن تكلفة الكيلو “وات/ساعة” بلغت 60 قرش واقترب من 65 قرش اليوم، مؤكداً أن قطاع الكهرباء مستمر في تطوير أدائه والقادم سيكون أفضل.

وأوضح المتحدث بإسم وزارة الكهرباء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بعدم المساس بتكلفة الشرائح الثلاثة الأولى للمواطنين في اسعار الكهرباء، حيث أكد أن الشرائح الثلاثة الأولى التي كلف الرئيس السيسي بعدم مساسها تغطي ما يقرب من 60% من المواطنين.

وأشار اليماني الى أن الرئيس السيسي يعقد لقاءات مستمرة مع وزيري الكهرباء والبترول للإطمئنان على حالة الكهرباء.

ا ش ا