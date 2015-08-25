جامعة بنى سويف تستضيف مؤتمرا عن السرقات العلمية فى نوفمبر القادم

أكد الدكتور أمين السيد لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة تحضر لعقد أكبر مؤتمر عن "السرقات العلمية في الأوساط الأكاديمية الظاهرة ومعالجتها" فى الفترة من 17-18 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالى.

وأشار رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أساليب مجابهة السرقات العلمية فى الأوساط الأكاديمية، ودور الجهات والمؤسسات على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى لمواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تقييم الأساليب التقنية التى يمكن عن طريقها رصد ظاهرة السرقات العلمية فى الأوساط الأكاديمية ورصد الإطار التشريعى الحاكم لمواجهة الظاهرة.

وأكد أمين لطفى أن المؤتمر يشمل العديد من المحاور منها أسباب ظهور ظاهرة السرقات العلمية فى الأوساط الأكاديمية وما هى المخاطر المترتبة على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى دور الجهات والمؤسسات على المستوى الدولى والإقليمى فى التصدى لهذه الظاهرة.