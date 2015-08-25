التدخل الجراحى الحل الأمثل فى علاج اعوجاج العمود الفقرى

شارك الدكتور يسرى الهوارى أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بطب قصر العينى رئيس الجمعية المصرية لتشوهات العمود الفقرى فى مؤتمر الجهاز الحركى الذى عقد فى بيروت مؤخرا.

وقال الدكتور يسرى إنه شارك ببحث عن طرق علاج اعوجاج العمود الفقرى الناتج عن العيوب الخلقية فى الأطفال موضحا ان التدخل الجراحى يعتبر الحل الأمثل عندما يكون الاعوجاج أكثر من 50 درجة دون النظر إلى سن المريض ففى بعض الحالات كان عمر المريض يتراوح بين عامين وأربع أعوام وقد أثبت أن التدخل الجراحى فى هذا العمر يمنع الزيادة فى التشوه المصاحب لنمو الطفل ويمنع التدخل الجراحى مستقبلا.

>وقال إن التدخل الجراحى فى حالات التحدب الأمامى الحل الأمثل حيث إن هذا النوع من الاعوجاج لا يفيد العلاج التحفظى أو الأحزمة الطبية معه.

وأشار أن البحث شمل أكثر من مائة حالة تم علاجها بنجاح فائق وبطرق حديثة وأثبتت نجاح بنسبة تفوق الـ 90 % بدون مضاعفات مشيرا إلى أن اعوجاج العمود الفقرى يمثل 5% من الأطفال فى الفترة السنية من 7 : 14 عاما أما حالات التشوه الخلقى فتكتشف بعد الولادة وتكون نتيجة لاستعمال أدوية أو التعرض للأشعة فى الشهور الأولى من الحمل ويكثر ذلك فى مصر نظرا لعدم الوعى فى الاستخدام العشوائى للعقاقير الطبية أثناء الحمل والتعرض للأشعة والتى تسبب عيوب خلقية فى الأطفال، حيث يمكن أن تتعرض السيدة الحامل للأشعة دون أن تدرى أثناء زيارتها للمستشفيات أو المراكز الطبية التى لا تراعى قواعد الأمان والحماية فى تركيب أجهزة الأشعة.