"يدا بيد" مؤتمر طبى لمناقشة تحديات علاج السرطان فى مصر

تنظم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والمنظمة الدولية لأبحاث اقتصاديات الدواء – مصر وشركة نوفارتس يوم الخميس القادم مؤتمراً صحفياً على هامش مؤتمر الأورام "يداً بيد".

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر تحديات علاج مرضى السرطان فى مصر وبوجه خاص سرطان الثدى وسرطان الدم الميلودى الذى شهد علاجه نقلة نوعية عقب ظهور الجيل الثانى من الأدوية المضادة له.

ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية تضافر الجهود المجتمعية بما فيها الجهود الحكومية والمدنية للتصدى للسرطان فى مصر، وكما سيتيح المؤتمر الفرصة للمشاركين لتبادل الأفكار، وبحث أفضل الوسائل لضمان حصول المرضى على أنسب العلاجات.

ويشارك فى المؤتمر نخبة من أساتذة علاج الأورام فى مصر بالإضافة إلى ممثلى هيئة التأمين الصحى والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وسيحاضر فى المؤتمر الأستاذ الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ طب الأورام بالقصر العيني، والأستاذ الدكتور حسين خالد، الرئيس الأسبق للمعهد القومى للأورام، والأستاذ ميرفت مطر، أستاذ الطب الباطنى وأمراض الدم، جامعة القاهرة.

وكما سيتم استضافة الدكتور/ زولتان كالو، أستاذ اقتصاديات الصحة بجامعة لوراند إيوتفوس فى بودابست لتسليط الضوء على اقتصاديات الصحة.