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للنساء.. تناول الحديد والكالسيوم لا يغنى عن التفاح والسبانخ واللبن

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للنساء.. تناول الحديد والكالسيوم لا يغنى عن التفاح والسبانخ واللبن للنساء.. تناول الحديد والكالسيوم لا يغنى عن التفاح والسبانخ واللبن
كثير من النساء لديهن بعض الأعتقادات والمفاهيم الخاطئة حول المكملات الغذائية والفيتامينات التى يتم تناولها فى صورة أدوية وأقراص مما يساهم فى تقليل استفادة الجسم من فوائدها.

حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بالقصر العينى، تحتاج بعض النساء إلى تناول بعض أقراص مكملات الغذائية والفيتامينات بهدف الحفاظ على مستوى الكالسيوم والحديد بالجسم أو لتعويضه فى حالة انخفاض هذه النسبة.

ويستكمل د. عمرو قائلا: "هناك بعض الاعتقادات الخاطئة المرسخة لدى الكثيرين أبن تناولهم أقراص المكملات الغذائية والفيتامنيات يغنيهم عن تناول الأغذية التى تحتوى على الكاليسوم والحديد، وذلك أمر خاطئ نظرا لأن المكملات الغذائية دورها عامل مساعد لامتصاص الحديد والكالسيوم بالجسم.
>ويتابع د. عمرو قائلا: "يجب تناول هذه الأقراص قبل الطعام بحوالى ساعتين أو بعده بساعتين كما يفضل شرب كوب من عصير البرتقال أو الليمون لأهمية دور فيتامين c فى امتصاص أقراص الحديد والكاليسوم."

وأضاف د. عمرو قائلا: "يجب على النساء الاهتمام بتناول الغذاء الصحى الذى يحتوى على هذه العناصر مثل السبانخ والتفاخ والألبان.

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مصر 365