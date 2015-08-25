الداخلية تضبط 14 قضية تنقيب عن الآثار خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط 14 قضية، 19 مخالفة، 11 بائعا بدون ترخيص، وتنفيذ 21 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار التى تستهدف تحقيق أعلى معدلات الأمن السياحى بالبلاد، وملاحقة العناصر الإجرامية من المتاجرين بالقطع الأثرية والمتورطين فى أعمال البحث والتنقيب عن الآثار، فضلاً عن ضبط الشركات السياحية المزاولة للأعمال بدون الحصول على التراخيص من وزارة السياحة.

>