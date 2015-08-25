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ضبط 14 قضية تهرب ضريبى بقيمة 96 مليون جنيه

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ضبط 14 قضية تهرب ضريبى بقيمة 96 مليون جنيه ضبط 14 قضية تهرب ضريبى بقيمة 96 مليون جنيه
تمكنت شرطة التهرب الضريبى من ضبط (14) حالة تهرب ضريبى، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (96,494,583 جنيها).

كما تم ضبط (33) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية وتنفيذ (32) أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.
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