أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شرطة النقل والمواصلات تضبط قطعا أثرية بحوزة مواطن

Google+ Print
شرطة النقل والمواصلات تضبط قطعا أثرية بحوزة مواطن شرطة النقل والمواصلات تضبط قطعا أثرية بحوزة مواطن
تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والموصلات من ضبط أحد الأشخاص بحوزته عدد من العملات المعدنية والقطع الحجرية الاثرية بقصد الاتجار.

وضبط بحوزة المتهم 22 قطعة معدنية "عملات"، 10 قطع من العاج بيج اللون مختلفة الأشكال، 12 قطعة تمثال حجرى على شكل إنسان مختلفة الأحجام والأشكال، قطعة حجرية عليها بعض النقوش والرسومات، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365