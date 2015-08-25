شرطة النقل والمواصلات تضبط قطعا أثرية بحوزة مواطن

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والموصلات من ضبط أحد الأشخاص بحوزته عدد من العملات المعدنية والقطع الحجرية الاثرية بقصد الاتجار.

وضبط بحوزة المتهم 22 قطعة معدنية "عملات"، 10 قطع من العاج بيج اللون مختلفة الأشكال، 12 قطعة تمثال حجرى على شكل إنسان مختلفة الأحجام والأشكال، قطعة حجرية عليها بعض النقوش والرسومات، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

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