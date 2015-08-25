خواكين يتوسل لفيورنتينا: أرجوكم دعوني أرحل

توسل خواكين سانشيز نجم الكرة الإسبانية نادي فيورنتينا بأن يتركه يرحل إلى ريال بيتيس هذا الصيف.

عقد خواكين مع فيورنتينا يمتد لعام أخر لكنه يرغب في الرحيل إلى بيتيس للعودة للحياة مع أسرته بحسب رسالته التي نشرها اليوم الاثنين في وسائل الإعلام.

فيورنتينا لم يتوصل لاتفاق مع بيتيس ويرفض رحيل اللاعب بعرض ضعيف ماليا، ما دفع خواكين للتحدث.

وقال خواكين: "أنا في نقطة سيئة. لا أستطيع اللعب مجددا لفيورنتينا".

وتابع "أنا معروض للبيع منذ الصيف لهذا لا أفهم لماذا غير مسؤولو فيورنتينا رأيهم فجأة".

وأضاف "لا أحد يستطيع اتخاذ قرارات بشأن مستقبلي سواي. أرغب في أن أحيى سعيدا وهذا لن يحدث إلا بعودتي إلى بيتي ووطني".

وأتم "لماذا يرغبون في قتل فرحتي؟".