"الأرصاد": طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى فى القاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً معتدل ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة شمالاً وعلى أقصى الجنوب، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على

القاهرة

الإسكندرية

أسوان

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