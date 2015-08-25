58%من القراء يتوقعون نجاح جهود الرى والبيئة فى حماية النيل من التلوث

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود الرى والبيئة فى حماية مجرى النيل من التلوث، توقع غالبية القراء نجاح جهود الرى والبيئة فى حماية مجرى النيل من التلوث.

وتوقع 58%من القراء نجاح جهود الرى والبيئة فى حماية مجرى النيل من التلوث، بينما استبعد 40% من القراء نجاح جهود الرى والبيئة فى حماية مجرى النيل من التلوث، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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