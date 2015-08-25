استمرار أعمال القوافل الطبية البيطرية المجانية لمزارعى الوادى الجديد

قال الدكتور محمد بشير مدير عام مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، إن قوافل العلاج البيطرى وفرق التحصين تواصل تقديم خدماتها على مستوى مراكز المحافظة، حيث تقدم قافلة بيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطرى خدمات الكشف البيطرى والعلاج لمزارعى مركز باريس والقرى التابعة لها بجانب عقد ندوات إرشادية للمزارعين على هامش القافلة لتوعيتهم بأهم الأمراض التى تهدد الثروة الحيوانية وكيفية الوقاية منها.

وأضاف بشير أن القافلة البيطرية أنهت عملها بقرية عدن وتواصل اليوم عملها بواسطة 10 أساتذة من كلية الطب البيطرى بالاشتراك مع طلاب الكلية، حيث تقدم خدماتها لمزارعى قرى فلسطين وجدة والجزائر وجورمشين 7 وقرية صنعاء وقرية بئر 8 باريس وقرية الأربعين الأولى، وقرية بئر ناصر، وذلك بواقع يوم فى كل قرية حتى نهاية الشهر الجارى فى إطار تنفيذ خطة المديرية لتقديم الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.