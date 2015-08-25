أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تنفيذ وحدات صحية ومشروعات كهربائية جديدة بمدينة وقرى بئر العبد

Google+ Print
تنفيذ وحدات صحية ومشروعات كهربائية جديدة بمدينة وقرى بئر العبد تنفيذ وحدات صحية ومشروعات كهربائية جديدة بمدينة وقرى بئر العبد
شهدت عدة مناطق بمركز بئر العبد تنفيذ عدة مشروعات خاصة بتوصيل التيار الكهربائى للمواطنين، وقال عدلى اليمانى رئيس مدينة بئر العبد إن أبرز هذه المشروعات إنشاء وحدة صحية بتجمع الكفاح والنجاحّ والجناين وتجمع غزيوان؛ وقرية السادات، والنصر وإنشاء دار الشروق بقرية سالمان والانتهاء من طريق رابعة الساحل بطول 6ك بتكلفة (2,332,000) جنيه.

وأضاف أنه فى مجال الكهرباء تم مد وتدعيم شيكات داخلية بأعمدة جهد منخفض بكل على المشتملات مستوى المركز والمدينة وشملت قرى بالوظة والأحرار والشيخ زايد والكرامة وأم عقبة أقطية، النصر، والتلول الروضة رمانة والشهداء بتكلفة إجمالية (4,475,000) جنيه.

كما تمت إنارة الطريق الدولى القنطرة العريش، وتركيب كشافات الإنارة على الطريق أمام التجمعات السكنية وأنا رنها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365