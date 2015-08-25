تنفيذ وحدات صحية ومشروعات كهربائية جديدة بمدينة وقرى بئر العبد

شهدت عدة مناطق بمركز بئر العبد تنفيذ عدة مشروعات خاصة بتوصيل التيار الكهربائى للمواطنين، وقال عدلى اليمانى رئيس مدينة بئر العبد إن أبرز هذه المشروعات إنشاء وحدة صحية بتجمع الكفاح والنجاحّ والجناين وتجمع غزيوان؛ وقرية السادات، والنصر وإنشاء دار الشروق بقرية سالمان والانتهاء من طريق رابعة الساحل بطول 6ك بتكلفة (2,332,000) جنيه.

وأضاف أنه فى مجال الكهرباء تم مد وتدعيم شيكات داخلية بأعمدة جهد منخفض بكل على المشتملات مستوى المركز والمدينة وشملت قرى بالوظة والأحرار والشيخ زايد والكرامة وأم عقبة أقطية، النصر، والتلول الروضة رمانة والشهداء بتكلفة إجمالية (4,475,000) جنيه.

كما تمت إنارة الطريق الدولى القنطرة العريش، وتركيب كشافات الإنارة على الطريق أمام التجمعات السكنية وأنا رنها.