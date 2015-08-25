خارجية أمريكا: نؤيد إجراء تحقيق بأحداث العنف خلال المظاهرات اللبنانية

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق إزاء أحداث العنف التى وقعت فى لبنان ، معربة عن دعمها جهود رئيس الحكومة اللبنانية الرامية إلى تحقيق توافق سياسى فى البلاد.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء ، عن المتحدث باسم الخارجية جون كيربى قوله ، إن الولايات المتحدة تؤيد إجراء تحقيق شامل فى أحداث العنف التى وقعت خلال المظاهرات الأخيرة فى العاصمة اللبنانية بيروت ومحاسبة مرتكبيها ، داعيا الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس.

وأوضح كيربى أن المجتمع اللبنانى "النابض بالحياة" عبر عن إحباطه من الشلل السياسى الذى أوقع لبنان فى شلل لوقت طويل.

وعبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن دعم واشنطن للإجراء الذى يقوم به رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام بتحقيق توافق سياسى فى البلاد يمكن لحكومة من معالجة القضايا اللبنانية الملحة.

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