بالفيديو.. باعة جائلون يقيمون أكشاك ومحلات مخالفة بجوار مترو شبرا الخيمة

رصدت كاميرا "اليوم السابع" قيام الباعة الجائلين ببناء محلات ومعارض والأكشاك غير مرخصة، بجوار سور محطة مترو شبرا الخيمة، فى ظل غياب الرقابة من مسئولى الحى وشرطة المرافق عن الجرائم، التى يرتكبها هؤلاء الباعة المتواجدون أمام محطة المترو، من سرقة للتيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، حيث يتم إضاءة مئات اللمبات .

وأكد "سعد الدين محمد"، موظف لـ"اليوم السابع"، أن الباعة الجائلين استولوا على الطريق الموجود بداية من شارع ناصر حتى محطة المترو بشبرا الخيمة، وقاموا ببناء محلات وأكشاك غير مرخصة ومعارض على رصيف سور المترو، ويقومون بسرقة التيار الكهربائى "عينى عينك" من أعمدة الإنارة الخاصة بمحطة المترو، لدرجة أن شخصًا آخر أنشأ قهوة فى نهر الشارع، رغم إرسال عدة بلاغات لحى غرب شبرا الخيمةـ إلا أنه لم يتحرك أحد حتى الآن.