إدارة الإعلام البيئى بالغردقة تنظم حملة توعية بيئية للسياح الأجانب

نظمت إدارة الإعلام البيئى بمحافظة البحر الأحمر حملة توعية بيئية للسائحين الأجانب بالغردقة عن البيئة البحرية بالبحر الأحمر، والكائنات البحرية بها.

ومن جانبه أعلن العميد محمد مصطفى مدير إدارة الإعلام البيئى بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن حملة التوعية للأجانب شملت الحملة التوعية عن البيئة البحرية والشعاب المرجانية أثناء زيارتهم لحلقة السمك بمنطقة السقالة فى الغردقة.

وأكد مدير إدارة الإعلام البيئى أن الحملة استهدفت السائحين الأجانب المترددين على حلقة السمك لتوعيتهم بالبيئة البحرية والشعاب المرجانية وأهميتها كموارد طبيعية ومناطق زيارة للسياح من مختلف دول العالم.

وأضاف مصطفى أن الإدارة تواصل خطة متابعة أعمال إدارة مديرية الصحة من خلال تنفيذ خطة الرش بالمبيدات الحشرية بمنطقة قرية الصيادين وحلقة السمك وسوق الخضار بالغردقة.