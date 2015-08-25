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اليوم.. محاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبو العلا

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اليوم.. محاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبو العلا اليوم.. محاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبو العلا
تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى، اليوم الثلاثاء، محاكمة 104 متهمين، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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مصر 365

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