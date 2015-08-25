"النور"يشكل لجنة لحسم مرشحى الفردى بالدوائر الجديدة استعدادًا للانتخابات

كشف الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، عن تشكيل الحزب للجنة جديدة تسمى "لجنة حسم المرشحين على المقاعد الفردية" يكون مهمتها فقط هو حسم أسماء المرشحين على الدوائر الانتخابية، التى تم دمجها فى قانون تقسيم الدوائر الجديدة.

وأضاف عبد العليم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه اللجنة من المفترض أن تستلم تقارير من المجمعات الانتخابية بالدوائر التى تم دمجها، وترفع تقريرًا للمكتب الرئاسى للحزب لاعتماد هذه الأسماء، ثم عرضها على اللجنة العليا للحزب للموافقة عليها، بحيث يكونون مرشحين رسميين للحزب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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