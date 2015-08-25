"التعليم العالى": بدء المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة الخميس

أعلن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على التنسيق، بدء المرحلة الثالثة من التنسيق للحاصلين على الثانوية العامة، يوم الخميس المقبل، وذلك بحد أدنى 50 % لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية.

وأضاف "عطا" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق التى ستبدأ من يوم الخميس المقبل ولمدة 3 أيام يبلغ حوالى 91 ألف طالب وطالبة من الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة، مؤكدا أن سيتم غلق موقع التنسيق أمام طلاب المرحلة الثالثة يوم السبت المقبل، على أن تستأنف مرة أخرى عقب إعلان نتيجة الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة ولمدة 3 أيام أخرى.

وتابع عطا، أنه سيتم اعلان نتيجة المرحلة الثالثة مجتمعة بعد انتهاء تنسيق رغبات الناجحين من الدور الثانى للثانوية العامة، موضحا أنه يمكن للطلاب الذين سجلوا رغباتهم من الناجحين من الدور الأول الدخول مرة أخرى وتعديل رغباتهم عند فتح باب التسجيل للناجحين من الدور الثانى.

وأعلن عطا، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق منذ فتح تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات يوم الاثنين الماضى، وحتى الآن بلغ حوالى 86 ألف طالب، وذلك لطلاب الشريحتين الأولى والثانية.

وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت الحد الأدنى للشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة للتنسيق 205 درجات بنسبة 50% لأقل من 328 درجة بـ62544 طالبا، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 205 درجات لأقل من 287 درجة بنسبة 50% لـ29243 طالبا بإجمالى 91787 طالبا.

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