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"المحامين": بعض الوزارات تحاول عرقلة قانون الإدارات القانونية دون مبرر

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"المحامين": بعض الوزارات تحاول عرقلة قانون الإدارات القانونية دون مبرر "المحامين": بعض الوزارات تحاول عرقلة قانون الإدارات القانونية دون مبرر
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن هناك أزمة بشأن مشروع قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، الذى طرحت نقابة المحامين تعديلاته وعرض على لجنة الإصلاح التشريعى ومجلس الوزراء وأرسلته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

وأشار "عاشور" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك بعض الجهات والوزارات تحاول عرقلة وتعطيل صدور قانون الإدارات القانونية دون أى مبرر لذلك، قائلا: "مشروع قانون الإدارات القانونية يراجع فى مجلس الوزراء أكثر من 10 مرات، وهناك وزارات أبدت تحفظات على التعديلات، رغم أنه تم حل الخلاف الرئيسى حول القانون بين النقابة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وتم التوافق عليه".

وأوضح أن مشروع تعديل قانون المحاماة حاليا فى قسم التشريع بمجلس الدولة تتم مناقشته ومراجعته، وتتواصل النقابة مع المجلس، مطالبا بمراعاة كل المطالب والمقترحات التى أبدتها النقابة فى هذا المشروع، وسرعة إصدار القانون".


>زيادة 10 أعضاء بمجلس نقابة المحامين فى الانتخابات المقبلة.. سامح عاشور: فتح باب الترشيح وتحديد الجدول الزمنى خلال أيام.. ولا تعارض مع انتخابات البرلمان.. ويؤكد: لا مساس بـ"الفرعيات" بدون جمعية عمومية

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مصر 365

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