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"المؤتمر": زيارة السيسى لروسيا تدعم اتجاه مصر لتنويع مصادر السلاح

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"المؤتمر": زيارة السيسى لروسيا تدعم اتجاه مصر لتنويع مصادر السلاح "المؤتمر": زيارة السيسى لروسيا تدعم اتجاه مصر لتنويع مصادر السلاح
قال عمرو محسن مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا اليوم الثلاثاء، تعد خطوة على الطريق الصحيح نحو تأكيد العلاقات مع أحد أهم الدول المصدرة للسلاح فى العالم، بما يدعم موقف الجديد لتنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على مصدر واحد لاستيراد السلاح كما كان يحدث فى العهد السابق.

أضاف محسن، لــ"اليوم السابع"، أن الرئيس يؤمن بضرورة تكوين علاقات دولية متنوعة لمصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى سلسلة من الزيارات المتوقعة لعدد من دول شرق آسيا، من أجل ضخ العديد من المشروعات الصناعية فى محور قناة السويس الجديد، وتكون البداية من العملاق الصينى حيث من المتوقع أن يزور السيسى العاصمة الصينية بكين خلال الشهور القليلة المقبلة، لإقناعها بمزيد من الاستثمار فى قناة السويس الجديدة.


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مصر 365

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