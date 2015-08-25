"التعليم" تستعد لتركيب ألواح شمسية بمبنى الوزارة لتوليد الكهرباء

تستعد وزارة التربية والتعليم، لتركيب ألواح شمسية بمبنى الوزارة تمهيدًا لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وحصل "اليوم السابع" على صور توضح بدء العمل لتركيب اللوحات فوق مبنيين بالوزارة؛ مبنى قطاع الكتب والأمن، بالإضافة إلى مبنى الاتصال السياسى، والذى يقع خلف مبنى مكتب الوزير وقيادات الوزارة.

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل من خلال توليد الكهرباء على إنارة ديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى بيع الفائض إلى وزارة الكهرباء والطاقة، موضحًا أن مستشار الوزير لتنمية الموارد هو المسئول عن تفعيل المشروع، بالتعاون مع إحدى الشركات الخارجية.

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