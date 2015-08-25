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مقتل قيادى حوثى فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بمحافطة البيضاء

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مقتل قيادى حوثى فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بمحافطة البيضاء مقتل قيادى حوثى فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بمحافطة البيضاء
أفادت مصادر محلية يمنية مساء الاثنين بمقتل قيادى ميدانى تابع للحوثيين على يد المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت المصادر ، إن القيادى أبو أحمد، قائد الحوثيين بمديريتى الطفة والملاجم قٌتل بعد استهدافه من قبل المقاومة بمنطقة الرداه .

وأشارت إلى أن المقاومة فجرت سيارته ما أدى لمقتله وجميع مرافقيه "وذلك ردا على القصف العشوائى الذى شنه الحوثيون المتمركزون بمنطقة "نقيل العريف" على مساكن ومنازل المدنيين".

وأوضحت المصادر أن موجة نزوح جماعية للأهالى شهدتها مناطق مديرية مكيراس وطياب بمديرية ذى ناعم "نتيجة القصف العشوائى للحوثيين على المنازل والمساكن".

وفى السياق ذاته، قالت المصادر إن المقاومة الشعبية هاجمت مواقع الحوثيين فى طياب من ثلاثة محاور، وأسرت أحد المسلحين الحوثيين.

كما تمكنت المقاومة بحسب المصادر ذاتها من تفجير دوريتين تابعتين للحوثيين ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها بمديرية الملاجم.
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