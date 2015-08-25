مجلس وزراء الكويت وخارجية بريطانيا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى ووزير الخارجية بالإنابة محمد عبدالله المبارك الصباح مع وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند ، العلاقات الثنائية ، وسبل التنسيق والتعاون المشترك حيال آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء عمل رسمية أقامها الوزير الكويتى مساء الاثنين، لوزير الخارجية البريطانى ، والوفد المرافق له والذى يقوم بزيارة رسمية للكويت.

حضر المأدبة وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجارالله وعدد من كبار مسئولى وزارة الخارجية بالكويت.

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