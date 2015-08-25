عصابة تقتحم موقعاً لـ«ديوا» وتسرق كابلات كهربائية

نظرت هيئة محكمة الجنايات في دبي أمس، قضية جنائية، اتهمت النيابة العامة فيها 19 آسيوياً من جنسية واحدة، باقتحام موقع عمل خاص بهيئة الكهرباء والمياه في دبي (ديوا)، وتقييد حرية حارسيْه والاعتداء عليهما، قبل الشروع في سرقة كابلات تعود لإحدى الشركات وتقدر قيمتها بـ 276 ألف درهم.

وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة، أن 17 متهماً اعتدوا على حرية المجني عليهما، بأن اقتحموا موقع العمل الذي يحرسانه، وقيدوا أيديهما وأرجلهما، وغطوا عيونهما بقطع قماشية، بغرض ارتكاب جريمة سرقة أسلاك كهربائية تعود لشركة مختصة في مجال بناء محطات الطاقة. وبينت النيابة أن المتهمين توجهوا إلى موقع المشروع في وقت متأخر من الليل، حاملين معهم قضباناً حديدية ومطارق ومناشير، واعتدوا على الحارسيْن قبل الاستيلاء بالإكراه على الأسلاك المذكورة، والهرب من المكان.

ووجهت النيابة العامة إلى متهميْن آخريْن تهمة حيازة الكابلات المسروقة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، بأن اشتروها من باقي المتهمين دون التحقق من قانونيتها.

كما نظرت المحكمة أمس، اتهام 3 آسيويين بسرقة كابلات كهربائية من أحد المباني كان تحت الصيانة في منطقة عود المطينة، وتقدر قيمتها بـ 113 ألف درهم. وأوضحت أوراق القضية، أن المتهمين تسللوا إلى البناية ليلاً عن طريق خلع الباب الخارجي، وسرقوا 950 كابلاً.

وفي قضية سرقة كابلات كهربائية أخرى، أحالت النيابة العامة إلى الجنايات أمس، 7 آسيويين من جنسية واحدة، بتهمة اقتحام مقر إحدى الشركات، والاستيلاء على كابلات وأسلاك بقيمة 30 ألف درهم.

هتك عرض

كما نظرت الهيئة القضائية، اتهام سائق سيارة أجرة عربي، بهتك عرض موظفة آسيوية، بأن استغل انفراده بها داخل المصعد. وتقول المجني عليها إن المتهم البالغ من العمر 23 عاماً، التقاها ليلاً عند مدخل البناية التي تقطنها، وعرض عليها مرتين إجراء مكالمة من هاتفه الجوال، لكنها رفضت، ثم لحق بها إلى مدخل البناية واستقل المصعد معها مستغلاً انفراده بها، وهناك تحرش بها واعتدى على شرفها.