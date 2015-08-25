هذه تفاصيل من محاكمة المجموعة الإرهابية «شباب المنارة»

رصدت «البيان» تفاصيل كثيرة دارت وشوهدت في الجلسة الأولى من محاكمة المجموعة الإرهابية «شباب المنارة»، ومن هذه المشاهدات التالي:

- أعاد مشهد محاكمة إلى الأذهان مشهد محاكمة خلية التنظيم السري عام 2013 في عدد المتهمين، وحضور ذويهم، الذين بدوا في الجلسة الأولى هادئين فيما ظهرت على المتهمين بوادر حدة في الحديث مع المحكمة.

- تبادل بعض المتهمين لغة الإشارات مع ذويهم الذين تفصل خطوات بينهم والحاجز الزجاجي.

- طلب بعض المتهمين مهلة أسبوعين أو ثلاثة لتوكيل محامٍ للدفاع، فيما رفض البعض معللاً بأنه سيدافع عن نفسه، وحين أخبره القاضي أن المحكمة ستمنحهم هذه الفرصة؛ لكن لا بد من توكيل محام، أو أن تندب المحكمة من يدافع، أصر أنه لا يريد محامياً.

- ما إن دخل أعضاء هيئة المحكمة القاعة بدأت أصوات المتهمين تتعالى، فأخبرهم القاضي أن هذه الجلسة إجرائية وستبدأ المحكمة بدءاً من الجلسة المقبلة الاستماع إلى مطالبهم، فإذا بصوت يقول: عندي طلبات اليوم قبل الغد أنا مريض أعاني من القولون، وآخر: أريد أن أنتقل من هذا السجن إلى آخر، فطلبت المحكمة تقديم طلباتهم.

- اللافت في محاكمة هذه المجموعة أنها تضم أفراد عائلة وإخوة وأقارب.

- جلس متهم في مقدمة القاعة ومن بعده أبناؤه وبقية الأعضاء، وبدا منظر هذا المتهم وهو كبير؛ كأنه يقود شباباً يدينون له بالولاء والطاعة تراوحت أعمارهم بين 22 و30 عاماً.

- بعض المتهمين بدا باسماً وضاحكاً طوال الوقت.

- 39 متهماً إماراتياً.. 1 سوري.. 1 قمري؛ 37 حضروا الجلسة و3 هاربون وآخر مريض بالصرع مكفول من النيابة العامة.