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"الأعلى للأمناء" يبحث لائحة الانضباط المدرسى تمهيدا لغلق مراكز الدورس الخصوصية

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"الأعلى للأمناء" يبحث لائحة الانضباط المدرسى تمهيدا لغلق مراكز الدورس الخصوصية "الأعلى للأمناء" يبحث لائحة الانضباط المدرسى تمهيدا لغلق مراكز الدورس الخصوصية
أكد محمد جبر عنانى، المتحدث الإعلامى للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن المجلس عقد أمس بقاعة على مبارك بوزارة التربية والتعليم لبحث تطبيق لائحة الانضباط المدرسى، وتحديد 10 دراجات للحضور والسلوك من خلال لجنة الحماية المدرسية، تضم مديرةالمدرسه ووكيلها وعضوين من مجلس الأمناء وأمين الطلاب والمساعد لطلبة المدارس.

وقال عنانى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم أكد على المناهج التى تضعها الوزارة على موقعها الإلكترونى ومدى تفاعلها الإيجابى من خلال متابعة الطلاب لما تتضمنه من عنصر جذب يحظى باهتمام الطالب.

ومن جانبه أوضح عبد العزيز حمدى، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء ورئيس المجلس ببورسعيد، أن الوزارة بصدد جمع معلومات عن المدرسين المتميزين بالثانوية العامة للقيام بإلقاء محاضرات بالمدارس لتكون بديلة عن الدروس الخصوصية بالمراكز الخاصة مقابل 50% من قيمة الدروس الخصوصية لرفع العبء عن كاهل أولياء الأمور.

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