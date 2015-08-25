مجمع إعلام طنطا يدشن مبادرة بعنوان "بيئة نظيفة"

أعلن مجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات عن تدشين مبادرة بعنوان "بيئة نظيفة" على أن تبدأ فعالياتها اليوم الثلاثاء، بقاعة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وتستمر لمدة شهرين.

وقالت فاطمة الدمرادش وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط الدلتا فى تصريحات لها أن تلك المبادرة تأتى فى إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات برفع وعى المواطنين بأهمية البيئة وكيفية التخلص الأمن من قش الأرز.

وأضافت الدمرداش أن المبادرة تستهدف رفع وعى المزارعين بإعادة تدوير المخلفات الزراعية والتخلص الأمن منها وخاصة قش الأرز، كما ستقوم بعمل ندوات توعية فى القرى لتوعية الفلاحين بكيفية الاستفادة من قش الأرز بدلا من حريقه، والعمل على القضاء على السحابة السوداء.