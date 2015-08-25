زراعة الوادى الجديد تنهى توزيع السماد الحيوى على 1750 فدانا بالفرافرة

قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد إنه يتواجد حاليا بمركز الفرافرة لمتابعة التجهيزات لبدء المرحلة الأولى من مشروع المليون فدان بالفرافرة، حيث تم الانتهاء من توزيع السماد الحيوى على الأراضى التى تم إنجاز استصلاحها وتمهيدها وتسويتها.

وأكد عبد الوهاب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال قد وجه بضرورة تواجد كل الأجهزة المعنية بمنطقة الفرافرة لمتابعة المشروع ميدانيا، حيث يتم الانتهاء من توزيع السماد الحيوى على مساحة 1750 فدانا، بكمية إجمالية بلغت 2000 متر مكعب على أن تنتهى أولى مراحل الزراعة يوم الجمعة المقبل، حيث تتم زراعة المساحات التى تم استصلاحها بنظام الرى الحديث بمحاصيل الذرة الرفيعة والشامية وفول الصويا.

وأضاف عبد الوهاب أن منطقة سهل بركة بالفرافرة تضم 3 مناطق للاستصلاح الزراعى ضمن مشروع المليون فدان تقع المنطقة الأولى على مساحة 10 آلاف فدان، وتم الانتهاء من حفر 40 بئرًا بها، وتم تنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية لنظم الرى الحديث وجاهزة للتسليم وسوف يستفيد منها نحو 2000 شاب، وتقع المنطقة الثانية شمال سهل بركة على مساحة 21 ألف فدان، وتم تنفيذ حفر 40 بئر مياه بها وجارٍ تنفيذ 60 بئرًا أخرى وفى المنطقة الثالثة وتقع شرق سهل بركة بمسافة 30 كم بمساحة 5 آلاف فدان، وجارٍ تنفيذ الطريق المؤدى إلى 20 بئرًا بها.