افتتاح قسم الطوارئ بمستشفى برج العرب الجامعى.. الشهر المقبل

قال الدكتور هشام مرعى، مدير مستشفى برج العرب الجامعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المستشفى بدأت فى استقبال حالات 15 عيادة خارجية، بالإضافة إلى العمليات والأشعة بجميع أنواعها والتحاليل والعلاج الطبيعى.

وأضاف أن الشهر المقبل سيتم افتتاح قسم الطوارئ تزامناً مع افتتاح العناية المركزة وتطوير الإسعاف، موضحاً أن المستشفى لا تعمل بكامل طاقتها، لكن يتم افتتاح أقسام على مراحل زمنية حتى تنتهى من العمل بها نهائياً.

وأوضح أن المستشفى يوجد بها 27 ممرضة على مستوى الأقسام وهناك اتفاقية مع كلية الطب لإرسال هيئات تمريض تزامناً مع افتتاح الأقسام الجديدة بالمستشفى، بالإضافة إلى وجود كوادر طبية بشكل دائم فى العيادات للكشف على المرضى.

وأشار مدير مستشفى برج العرب الجامعى إلى أن المستشفى تخدم أهالى منطقة برج العرب بالكامل، مطالباً بزيادة الدعم المالى من الدولة فى الميزانية الجديدة حتى تستطيع المستشفى أن تعمل بكامل طاقتها وبأعلى الامكانيات خلال الفترة المقبلة.