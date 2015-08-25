أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

افتتاح قسم الطوارئ بمستشفى برج العرب الجامعى.. الشهر المقبل

Google+ Print
افتتاح قسم الطوارئ بمستشفى برج العرب الجامعى.. الشهر المقبل افتتاح قسم الطوارئ بمستشفى برج العرب الجامعى.. الشهر المقبل
قال الدكتور هشام مرعى، مدير مستشفى برج العرب الجامعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المستشفى بدأت فى استقبال حالات 15 عيادة خارجية، بالإضافة إلى العمليات والأشعة بجميع أنواعها والتحاليل والعلاج الطبيعى.

وأضاف أن الشهر المقبل سيتم افتتاح قسم الطوارئ تزامناً مع افتتاح العناية المركزة وتطوير الإسعاف، موضحاً أن المستشفى لا تعمل بكامل طاقتها، لكن يتم افتتاح أقسام على مراحل زمنية حتى تنتهى من العمل بها نهائياً.

وأوضح أن المستشفى يوجد بها 27 ممرضة على مستوى الأقسام وهناك اتفاقية مع كلية الطب لإرسال هيئات تمريض تزامناً مع افتتاح الأقسام الجديدة بالمستشفى، بالإضافة إلى وجود كوادر طبية بشكل دائم فى العيادات للكشف على المرضى.

وأشار مدير مستشفى برج العرب الجامعى إلى أن المستشفى تخدم أهالى منطقة برج العرب بالكامل، مطالباً بزيادة الدعم المالى من الدولة فى الميزانية الجديدة حتى تستطيع المستشفى أن تعمل بكامل طاقتها وبأعلى الامكانيات خلال الفترة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365