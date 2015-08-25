وزير التربية والتعليم يُكرم الأول فى حفظ القرآن الكريم من كفر الشيخ

كرم الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد عمر هاشم، مساء أمس، الطالب محمد بشير فؤاد الدسوقى بمدرسة ذوبع الإعدادية التابعة لإدارة الحامول التعليمية بكفر الشيخ، والفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن تكريم الدكتور محب الرافعى، للطالب محمد بشير شرف لنا وفخر، مؤكدة: "أننا نهتم بالموهوبين والمتفوقين فى المجالات المتعددة، ولدينا حفظة للقرآن الكريم، كما لدينا مخترعين بكل المرحل التعليمية، والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، عقد معهم عدة اجتماعات وتبنى عدد من المخترعات وأرى تنفيذها للاستفادة منها.

وقال على يحيى مدير عام إدارة الحامول التعليمية، إنه كرم الطالب محمد بشير قبل تكريم الوزير له، وسيتم تكريمه مرة ثانية، مشيراً إلى أن محمد نموذج للطالب المجتهد الملتزم المتفوق علمياً، وأنه يتابعه لأنه مثل ذلك النموذج ما تحتاج له مصر.

وأكدت والدة الطالب إنها فخورة بنجلها مضيفة:" يكفينا بركة القرآن وما ينتظرنا عند الله خير وأبقى فأنا اعمل ليل نهار من أجل أولادى ولم انتظر سوى رضاه ونشكر الوزير على تلك المقابلة التى تساوى الكثير ويكفينا شرف لقاء فضيلة الإمام".

قال بشير فؤاد الدسوقى والد محمد، "أنا حاصل على دبلوم زراعة وزوجتى ربة منزل حاصلة على دبلوم تجارة ولى ثلاثة أولاد وبنت، وأعمل عاملاً باليومية عدت من ليبيا عقب ضرب مطار طرابلس، مشيراً إلى أن محمد حفظ القرآن الكريم كاملاً بمجهوده، وكان أحيانًا يحفظ على يد شيخ، ونظرًا لأن الشيخ يحتاج لمقابل مادى اعتمد محمد على نفسه فى الحفظ، مؤكداً أن نجله أحمد حفظ ثلث القرآن ومحمود جزئين.



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