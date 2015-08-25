"حماة الوطن" بالإسكندرية يتبنى حملة لتدريب المعاقين على لغات البرمجة

أكد سعيد عبد الحليم أمين لجنة ذوى الإعاقة بحزب حماة الوطن بالإسكندرية، أنه عرض مؤخرا على الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب وأمين عام الإسكندرية مشروع اقتصادى كبير يخدم حوالى ستة ملايين معاق من جميع الاعاقات الذهنية والبصرية والحركية والأقزام والسمعية على مستوى الجمهورية.

وذلك من خلال تدريبهم من خلال مراكز تدريب على لغات البرمجة المختلفة، حيث إن العمل فى مجال البرمجة سيكون مناسبا جدا لأصحاب الإعاقات، حيث يمكن أنه يتعلم ويعمل من داخل منزله ولا تتطلب رأس مال كبير أو مجهود جسدى.

وأشار عبد الحليم، إلى أن الحزب يسعى إلى إنشاء مراكز فى كل المحافظات وكذلك تدريب مترجمى إشارة للاستفادة بـ 4 ملايين أصم على مستوى الجمهورية وهى قوة بشرية هائلة غير مستغلة.

ويضيف الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن هذا المشروع يعتبر مشروع وطنى كبير وأن أصحاب الإعاقات فى مصر لهم حق علينا جميعا وعلى الدولة أيضا، وأن الحزب سيقف خلف مبادرة سعيد عبد الحليم بكل قوة حتى تظهر إلى النور قريبا.