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بالصور.. مشاركة القبة السماوية فى فعاليات مهرجان صيف البحرين 2015

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شارك مركز القبة السماوية العلمى بمكتبة الإسكندرية فى فعاليات مهرجان صيف البحرين الذى تنظمه دولة البحرين طوال شهر أغسطس الحالى.

وقد كانت مشاركة المركز خلال الأسبوع الثالث للمهرجان تحت عنوان الأسبوع الإفريقى؛ حيث قدم العاملون بالمركز عرض عجائب العلوم، وهو عرض تفاعلى علمى يبسط المعلومات العلمية عن طريق تقديم تجارب عملية فى جو مرح ولطيف.

كما شارك المركز بورشة عمل "مصادر المياه فى "، والتى تعرض بعض الحقائق بطريقة تفاعلية للأعمار من 11 إلى 15 عاما، وكانت الورشة محط أنظار الشباب من هذا العمر ولاقت استحسانا من الحضور.

ويقدم مهرجان صيف البحرين 2015 المرح والثقافة فى أجواء عائلية قريبة من القلب، برفقة الثنائى "نخول" و"نخولة" اللذان يكشفون للحضور عالم ملىء بالمتعة والألوان، عبر مجموعة متنوعة وشيقة من البرامج والأنشطة والعروض التربوية والتفاعلية التى تنمى العقل وتبنى جسور التواصل بين الشعوب المختلفة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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