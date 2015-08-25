أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

باعة جائلون يقيمون أكشاك ومحلات محالفة بجوار مترو شبرا الخيمة

Google+ Print
باعة جائلون يقيمون أكشاك ومحلات محالفة بجوار مترو شبرا الخيمة باعة جائلون يقيمون أكشاك ومحلات محالفة بجوار مترو شبرا الخيمة
رصدت كاميرا "اليوم السابع" قيام الباعة الجائلين ببناء محلات ومعارض والأكشاك غير مرخصة، بجوار سور محطة مترو شبرا الخيمة، فى ظل غياب الرقابة من مسئولى الحى وشرطة المرافق عن الجرائم، التى يرتكبها هؤلاء الباعة المتواجدون أمام محطة المترو، من سرقة للتيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، حيث يتم إضاءة مئات اللمبات .

وأكد "سعد الدين محمد"، موظف لـ"اليوم السابع"، أن الباعة الجائلين استولوا على الطريق الموجود بداية من شارع ناصر حتى محطة المترو بشبرا الخيمة، وقاموا ببناء محلات وأكشاك غير مرخصة ومعارض على رصيف سور المترو، ويقومون بسرقة التيار الكهربائى "عينى عينك" من أعمدة الإنارة الخاصة بمحطة المترو، لدرجة أن شخصًا آخر أنشأ قهوة فى نهر الشارع، رغم إرسال عدة بلاغات لحى غرب شبرا الخيمةـ إلا أنه لم يتحرك أحد حتى الآن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365