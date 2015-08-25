عايزه شعر قوى؟.. كلى كبده وقلب

تشكو أغلب السيدات من ضعف تغذية شعرها، فهو بالنسبة لها تاجها وسر جمالها، إلا أن ضعف نضارته وتقصفه سبب فى شعورها بالإزعاج.>الدكتورة هبه صلاح أخصائية التغذية العلاجية أوضحت أن تلف الشعر وضعف تغذيته تتمثل فى كثير من الأنماط المرضية منها، التقصف وتشقق الشعره، تكسرها وسهولة تساقطها، شحوب الشعر وانعدام لمعانه، خشونة الخصل وظهور فروة الرأس.

الأطعمة سبب فى تغذية الشعر وسر لمعانه.. وأهمها الكبده والقلب والطحال

>وتابعت أخصائية التغذية العلاجية حديثها ناصحة من تعانى من ضعف تغذية الشعر وترغب فى تمتعه باللمعان والنضارة، أن تعمل على الاهتمام بنوعيات طعامها، واختيار أصناف غنية بالغذاء السليم للشعر.

وأوضحت هبه أن الكبده أحد أهم هذه الأصناف، التى تساعد على تغذية الشعر لاحتوائها على الحديد والزنكم المفيد للشعر، والذى يزيد من لمعانه ويغذى البصيلات والجذور، إضافة إلى بعض المأكولات الغير شائعة كالقلب والطحال، والتى لا تفضلها الكثير من النساء على الرغم من احتوائها على الزنك المفيد للشعر، والمغذية له ولأطرافه، وسبب فى نموه بكثافة وقلة تساقطه، ويفضل تناولها مسلوقة أو مشوية.