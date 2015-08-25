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تعليم الجيزة: 3 رغبات لـ1118 معلمًا لاختيار الإدارة التى يسكن عليها

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تعليم الجيزة: 3 رغبات لـ1118 معلمًا لاختيار الإدارة التى يسكن عليها تعليم الجيزة: 3 رغبات لـ1118 معلمًا لاختيار الإدارة التى يسكن عليها
قررت الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وضع جدول يتم من خلاله تحديد موعد لكل تخصص لـ"1118 معلمًا" ضمن الـ"30 ألف وظيفة" كنصيب المديرية.

وقال الدكتور عادل عبد المنعم وكيل المديرية، إن المتقدم يتوجه إلى المديرية فى اليوم الذى يتوافق مع تخصصه، لملء استمارة رغبات يختار فيها بين 3 إدارات تعليمية يسكن عليها وفقًا للاحتياجات.

وأضاف عبد المنعم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية سوف تعلن عن جدول التخصصات وفقًا، حتى يتمكن المعلمون من إنهاء إجراءات التعاقد بشكل يضمن لهم السهولة فى الإجراءات، مؤكدًا أن توقيع العقد سيكون فى الإدارة التعليمية التى يسكن عليها المعلم، وليس فى المديرية التعليمية.

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