بالفيديو.. أب يقيد ابنه الشاب بالسلاسل 3 سنوات بسبب مرضه النفسى فى دمياط

مأساة حقيقية يعشيها الشباب سلامة حارس مرعى فى العقد الثالث من عمره ابن مركز دشنا بمحافظة قنا والذى يتمنى أن يرى الدنيا قبل ما يموت على حد تعبيره، بعد أن قيده والده الفلاح البسيط الذى قرر تقييده بالجنازير من يديه وقدميه وحبسه داخل حجرة ملحقة بالمنزل البسيط ويفترش الأرض ويقضى حاجته فى جردل مخصص له ويتناول طعامه فى أطباق وأوانى غير آدمية، وذلك منذ 3 سنوات وحتى الآن، والسبب هو مرضه النفسى الخطير الذى يمثل خطرا على المحيطين به.

الشباب سلامة الذى نشأ وحيدا لأسرة مكونة من أب وأم من البسطاء يعانى من فصام عقلى حاد ووجود مضللات فكرية اضطهادية وهلاوس سمعية مع أعراض انطواء اجتماعى وعدم اهتمام بالنظافة الشخصية وغير مدرك لحالته المرضية، ويتعدى على الآخرين ويمثل خطرا على أسرته ويحتاج للحجز بإحدى المصحات العقلية للعلاج والمتابعة، هذا حسب ما ورد بالتقرير الصحى الصادر من مستشفى دشنا المركزى، وذلك بناء على استغاثة تقدم بها والد حارس مرعى فلاح من أبناء قنا، والذى تقدم بشكوى إلى المستشار محافظ دمياط يطالب فيها بمساعدته فى علاج ابنه الوحيد بعد أن أصبح مصدر إزعاج وخطر عليه وعلى والدته، ويقوم بضرب أبناء الناحية والاعتداء عليهم ومحاولته قتلهم وهو يتوعد والده بالقتل بعد أن قام باحتجازه.

يقول والد حارس مرعى: "اضطررت لتقييده بيدى خوفا من أهالى المنطقة بعد محاولتهم الاعتداء على أكثر من مرة وخوفا من قتلى بطلقة رصاص حى بسبب قيام نجلى بالاعتداء عليهم، حتى أنهم خلوا أولادهم يمشوا وراى فى القرية ويزفونى ويقولوا "حوش كلبك عنا".

ويقول الأب الذى انهمرت من عينيه الدموع على نجله الوحيد أطالب الحكومة بمساعدتى بعد أن تخلت عنى وتقوم بنقل سلامة إلى مستشفى للعلاج، لأنه يحتاج إلى مصحة نفسية والعلاج فى غرفة مستقلة لأنه دائم الاعتداء على الآخرين.