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حجز "طباخ" 24 ساعة لاقتحامه كمينا بالهرم وادعائه العمل بهيئة دبلوماسية

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حجز "طباخ" 24 ساعة لاقتحامه كمينا بالهرم وادعائه العمل بهيئة دبلوماسية حجز "طباخ" 24 ساعة لاقتحامه كمينا بالهرم وادعائه العمل بهيئة دبلوماسية
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة بحجز "هانى.ع" 25 سنة طباخ 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامه بانتحال صفة دبلوماسية والتعدى بالضرب على ضابط شرطة أثناء قيامه بمهام عمله، واقتحام كمين أمنى بشارع الهرم.

وبدأت تفاصيل الواقعة حينما استوقف كمين أمنى بشارع الهرم المتهم "هانى.ع"، لتفتيشه والتأكد من سلامة أوراق السيارة التى يقودها، فادعى أنه يعمل بهيئة دبلوماسية، ولا يحق لضابط الشرطة تفتيشه، فحدثت مشادة بين الطرفين، قاد خلالها المتهم سيارته وحاول الهرب، إلا أن رجال الكمين تمكنوا من ضبطه وبالتحرى عنه تبين أنه يعمل "طباخ"، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.


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