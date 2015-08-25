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اليوم.. نظر تجديد حبس ضابط شرطة متهم بتزوير جوازات سفر سوريين

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اليوم.. نظر تجديد حبس ضابط شرطة متهم بتزوير جوازات سفر سوريين اليوم.. نظر تجديد حبس ضابط شرطة متهم بتزوير جوازات سفر سوريين
تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الثلاثاء تجديد حبس ضابط شرطة "خالد.أ" بقسم جوازات الجديدة، على خلفية اتهامه بتزوير الإقامات لبعض الأفراد السوريين بمقابل مادى.

كانت قوة تابعة لوحدة مباحث الجوازات بمدينة السادس من أكتوبر قد تمكنت من ضبط بعض الأشخاص السوريين، وبحوزتهم إقامات مزورة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 12579 لسنة 2014 جنح أول أكتوبر، وعرض المتهمين والمضبوطات على نيابة أكتوبر، برئاسة المستشار عمرو مخلوف، رئيس النيابة العامة بأكتوبر والشيخ زايد، لاستكمال التحقيق.

وأمر رئيس النيابة بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوصول إلى المتهم الرئيسى فى تلك الواقعة، وبناء عليه تم تشكيل فريق بحث من قوة مباحث الجوازات بمدينة السادس من أكتوبر ومديرية أمن الجيزة، والتى توصلت إلى الاشتباه فى النقيب شرطة "خ.أ" قسم جوازات مصر الجديدة، بتزوير الإقامات لبعض الأفراد السوريين بمقابل مادى، وبتكثيف التحريات تم إثبات صحة الواقعة.

وبحضور السيد أشرف سالم، سكرتير التحقيق، تم عرضه على المستشار شاكر محمد، وكيل النائب العام، ليصدر قراره بحبس الضابط المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق لتجددها غرفة المشورة 45 يومًا.


>- 18 أغسطس.. نظر تجديد حبس ضابط شرطة متهم بتزوير جوازات للسوريين
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مصر 365

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