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سمير غطاس:"لا للأحزاب الدينية" تستهدف جمع 2 مليون توقيع بالمرحلة الأولى

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سمير غطاس:"لا للأحزاب الدينية" تستهدف جمع 2 مليون توقيع بالمرحلة الأولى سمير غطاس:"لا للأحزاب الدينية" تستهدف جمع 2 مليون توقيع بالمرحلة الأولى
قال الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية،‏ إن حملة لا للأحزاب الدينية بدأت بالفعل فى جمع توقيعات من الشعب المصرى، للضغط على الدولة حتى يتم حل الأحزاب الدينية، على رأسها أحزاب النور ومصر القوية والأصالة، وغيرها من الأحزاب الدينية، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف فى المرحلة الأولى جمع ما يقرب من 2 مليون.

وأضاف غطاس، لــ"اليوم السابع"، أن الحملة تتحرك حاليًا فى المحافظات المختلفة، لجمع توقيعات من المواطنين، على أن تعقد اجتماعًا خلال أيام لحصر عدد التوقيعات التى تم تجميعها حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدستور يمنع إقامة أحزاب على أساس دينى، وحول إعلان حزب النور أنه سيجمع توقيعات لحل الأحزاب الليبرالية، أكد أنه لا يوجد فى الدستور ما يمنع إقامة أحزاب ليبرالية مدنية، ولكن هناك ما يمنع إقامة أحزاب على أساس دينى.


>"لا للأحزاب الدينية" تعلن إطلاق نسخة إلكترونية من استمارة التفويض

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