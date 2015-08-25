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الرئيس السيسى يغادر إلى روسيا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

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الرئيس السيسى يغادر إلى روسيا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الرئيس السيسى يغادر إلى روسيا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
غادر مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى طريقه إلى روسيا فى زيارة تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يشهد اليوم نشاطاً مكثفاً، يشمل زيارة الرئيس إلى البرلمان الروسى "الدوما"، حيث يعقد لقاءً ثنائياً مع رئيس البرلمان "سيرجيه نارشكين"، يعقبه اجتماع موسع بحضور وفدى البلدين.

كما يلتقى الرئيس بكل من وزير الصناعة والتجارة الروسى "دينيس مانتوروف"، ورئيس صندوق الاستثمار الروسى المباشر "كيريل ديمترييف"، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وزيادة الاستثمارات الروسية فى .


>زيارة الرئيس السيسى لروسيا تحت "مجهر" السياسيين.. بداية لتنفيذ مشروع الضبعة وزيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين.. وتساهم فى مشروعات لتنويع مصادر الطاقة.. وتؤكد انتهاء تبعية القاهرة لـ"واشنطن"

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