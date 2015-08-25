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بالفيديو.. سيناتور روسى: موسكو تسعى لأن تكون شريكا مع القاهرة لا بديلا

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بالفيديو.. سيناتور روسى: موسكو تسعى لأن تكون شريكا مع القاهرة لا بديلا بالفيديو.. سيناتور روسى: موسكو تسعى لأن تكون شريكا مع القاهرة لا بديلا
قال زياد سبسى، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسى، إن التقارب بين موسكو والقاهرة مصلحة للطرفين، لافتا إلى أن الهدف من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لموسكو إعادة العلاقات التاريخية بين وروسيا وتعميق العلاقات بين القاهرة وموسكو.

وأوضح "سبسى"، فى حوار خاص من موسكو مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "البيت بيتك" المذاع على شاشة "ten"، أن الزيارة ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات، مشددا على أن موسكو أصبحت تتعامل بشكل جدى منذ تولى الرئيس السيسى مهام البلاد، وتسعى لأن تكون شريكا فى المصالح مع القاهرة ولا توافق على لعب دور البديل.

وأكد نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسى، أن التقارب المصرى الروسى، ضرورة لمحاربة خطر داعش، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابى لا يهدد مصر وروسيا فقط بل جميع دول العالم ومن ضمنها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

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