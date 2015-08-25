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تيار المستقبل وحزب الله اللبنانى يؤكدان حرصهما على التظاهر السلمى

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تيار المستقبل وحزب الله اللبنانى يؤكدان حرصهما على التظاهر السلمى تيار المستقبل وحزب الله اللبنانى يؤكدان حرصهما على التظاهر السلمى
أكد تيار المستقبل وحزب الله اللبنانيين حرصهما على حرية التعبير والتظاهر السلمى فى إطار القوانين ، ودعمهما لمؤسسات الدولة ودورها لحماية الاستقرار الداخلى وحفظ الأمن والمؤسسات العامة والأملاك الخاصة.

وشدد ممثلو تيار المستقبل وحزب الله فى بيان صدر الاثنين، عن جلسة الحوار السابعة عشر بينهما التى عقدت فى مقر رئيس مجلس النواب اللبنانى، على أولوية الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف لمعالجة أزمات البلاد ، مؤكدين ضرورة تحمل الدولة مسئولياتها فى القضايا التى تهمّ المواطنين.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين بحثوا تطورات الأوضاع الداخلية والقضايا الاجتماعية وما حدث فى الأيام الأخيرة.

وقد مثل حزب الله فى الجلسة المعاون السياسى للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل ووزير الصناعة اللبنانى حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله ، فيما مثل تيار المستقبل مدير مكتب رئيس التيار السيد نادر الحريرى ووزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر ، كما حضر جلسة وزير المالية على حسن خليل ممثلا لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى راعى الحوار.
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