قبل انتقال حجازي.. إيبار يتصدر الدوري الإسباني

(إفي): تصدر إيبار الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه يوم الاثنين خارج الديار على مضيفه جرانادا بثلاثة أهداف لواحد على ملعب لوس كارمينيس.

تقدم إيبار على أصحاب الأرض في الدقيقة 22 عقب اختراق سهل من لونا في الناحية اليسرى تبعه تهيئة رائعة لأدريان جونزاليس داخل منطقة الجزاء الذي حولها لداخل المرمى بشكل جميل.

ضاعف النادي الباسكي النتيجة بعدها بسبع دقائق وكانت البداية من عند لونا أيضا الذي انطلق من الناحية اليسرى سريعا ثم أرسل عرضية ترجمها جونزالو إسكالانتي إلى الهدف الثاني في الدقيقة 35.

تمكن أصحاب الأرض من تقليص النتيجة في الدقيقة 50 بهدف حمل توقيع روبن روشينا،

ولكنهم عانوا من النقص العددي بعد ذلك بست دقائق عقب طرد لاعبهم سالفا رويز.

استغل ايبار النقص العددي لأصحاب الأرض وتمكن من اضافة الهدف الثالث في الدقيقة 67 عن طريق ميكيل أروابارينا.

وتعد نتيجة مباراة النادي الباسكي مع نظيره الأندلسي الأكبر في هذه الجولة الفقيرة فنيا وتهديفيا ليتصدر إيبار المسابقة.

يأتي هذا بعدما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية باقتراب انتقال أحمد حجازي لاعب فيورنتينا إلى صفوف إيبار خلال الصيف الجاري.