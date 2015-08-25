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الدنيا حر والجو نار.. نظام غذائى ونصائح لحمايتك من الجفاف

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الدنيا حر والجو نار.. نظام غذائى ونصائح لحمايتك من الجفاف الدنيا حر والجو نار.. نظام غذائى ونصائح لحمايتك من الجفاف
ترطيب الجسم أحد الأشياء التى يجب على الأشخاص الاهتمام مراعاتها لتجنب جفاف الجلد، وخاصة فى هذا الجو الحار، وهو ما يتطلب ضرورة الأهتمام بشرب المياة بصورة كافية على مدار اليوم.

حول ذلك تقول الدكتور نهى أبو الوفاء استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الجسم يفقد الكثير من السوائل من خلال العرق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الجو والرطوبة، لذلك يجب على الأشخاص شرب قدر جيد من المياه حوالى 8 إلى 12 كوبا على مدار اليوم، لترطيب الجسم وتعويضه عما فقده من أملاح وسوائل خلال نتيجة التعرض للأشعة الشمس لفترات طويلة.

وتتابع د. نهى قائلة: "يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول الأطعمة والأغذية والفواكه الغنية بالألياف الغذائية والسوائل مثل الخضراوات والطازجة والبيطيخ والكانتلوب.
>وتقدم د. نهى نظام غذائى صحى مناسب لفصل الصيف

الإفطار:
>كوب شاى أو نسكافية خالى من الدسم مضاف إليه معلقة من السكر ويفضل سكر بنى + 3 معالق فول بدون زيت، ومضاف إليه قليل من عصير ليمون +ربع رغيف عيش بلدى
>الغداء:
> ربع فرخة مشوية أو مسلوقة + خضار سوتية + طبق سلاطة خضراء
>أو طبق مكرونة مع 2 قطعة بانية مشوى أو مسلوق + طبق سلاطة خضراء
>العشاء:
>3 ثمرة تفاح أو ست قطع كانتلوب أو شمام.
>وفى حالة الجوع بين الوجبات يمكن تناول الفاكهه أكثر من مرة مع ولكن بكمية محدودة.

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مصر 365