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داعش تعدم 4 أشخاص فى مدينة سرت بوسط ليبيا

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داعش تعدم 4 أشخاص فى مدينة سرت بوسط ليبيا داعش تعدم 4 أشخاص فى مدينة سرت بوسط ليبيا
أفاد سكان وتسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعى أمس الاثنين بأن تنظيم داعش فى مدينة سرت بوسط ليبيا أعدم أربعة أشخاص بينهم شخص واحد على الأقل من جماعة منافسة.

وأظهر تسجيل مصور نشره التنظيم المتشدد مسلحين يطلقون النار على رجل يرتدى ملابس برتقالية بعد أن علقوه على ما يشبه الصليب الخشبي. وترك جسده بعد ذلك كتحذير للآخرين.

وجرى تعريف الرجل فى التسجيل المصور على أنه جاسوس مزعوم لجماعة فجر ليبيا التى تدعم غير المعترف بها دوليا فى طرابلس والتى تشن ضربات جوية ضد داعش فى سرت.

وقال سكان من سرت طلبوا عدم نشر اسمائهم إن داعش اعدمت أربعة أشخاص كانوا يرتدون جميعا الزى البرتقالي. ولم يتسن للسكان معرفة هوية الأشخاص الذين اعدموا.
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مصر 365

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