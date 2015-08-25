سقوط 3 عاطلين قبل ترويجهم الهيروين وبحوزتهم فرد خرطوش بمصر القديمة

تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط كل من "إسلام.خ.م" 21 سنة عاطل، ومقيم دار السلام، والسابق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص، و"أحمد.م.م"، 26 سنة، عاطل، ومقيم مصر القديمة، و"أحمد.خ.ع"، 28 سنة، عاطل، ومقيم دار السلام، وبحوزتهم سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة خرطوش، وكمية من مخدر الهيروين، و3 سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وأنهم كانوا فى طريقهم لترويجها، وأن السلاح يستخدمونه فى الدفاع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.