بعد 8 أيام.. انتشال 6 جثث لضحايا التنقيب عن الآثار بالفيوم

بعد 8 أيام من حادث سقوط 6 شباب بحفرة بقرية العجميين بمركز أبشواى بالفيوم، تمكنت جهود الأهالى، فجر اليوم، بعد استعانتهم بمتخصصين متدربين من انتشال جثث الضحايا من الحفرة وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام منذ قليل.

تعود الواقعة إلى يوم 18 أغسطس الماضى عندما تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم بلاغا من مركز شرطة أبشواى بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية العجميين وانهيار الحفرة عليهم وبانتقال قوات الحماية المدنية وبالمعاينة، وبالفحص تبين أن المفقودين هم محمد م أ 25 سنة عامل وحى ص ع 25 سنة سائق ومحمد ر هـ 30 سنة نجار وشقيقه تامر ر هـ 35 سنة نجار وجميعهم مقيمون بقرية العجميين وعاشور ع س وسلامة ق س ويقيمون بالبدرشين بالجيزة، وكانوا يقومون بالحفر بمنزل والد الأول وحفروا حفرة عبارة عن 2 متر فى 2 متر بعمق 25 مترا وانهارت الحفرة عليهم ولقوا مصرعهم.

وكان صرح المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، بأن واقعة فقدان 4 مواطنين داخل منزل بقرية العجميين مركز أبشواى محافظة الفيوم أثناء البحث عن الآثار يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية والمعنية بهذا الموضوع لم تدخر جهدًا فى إخراج المفقودين كون "الحفرة" بلغ عمقها 40 مترًا، الأمر الذى يشكل خطورة شديدة على المنقذين. وأضاف "مكرم" أن "الحفرة" التى ابتلعت المواطنين بها غازات وتفاعلات سامة حالت دون وصول قوات الحماية المدنية إلى القاع. وتابع "الأموال التى أنفقت على هذه الحفرة تتراوح ما بين 800 إلى 900 ألف جنيه، والموضوع خطير ولا نريد زيادة فى عدد الضحايا، ونعمل على هذه الواقعة من الناحية العلمية وننتظر تقرير اللجنة.